МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нужно выработать собственную стратегию экологизации производства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Путин заявил о фундаментальных изменениях на мировой арене

Глава белорусского государства обратил внимание, что разрабатываемый странами Евросоюза механизм трансграничного углеродного регулирования станет серьезным инструментом воздействия на международную торговлю: ЕС получит дополнительную возможность для маневра – товары, признанные "чистыми", будут допускаться на рынок, а то, что не нужно, будет блокироваться.

"В рамках нашего союза важно объединить усилия и выработать собственные подходы и меры реагирования на климатические вызовы. Нужно планомерно двигаться к структуре экономики, в которой преобладают производства и технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что ответом на санкции Запада должна стать активизация взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН.

Кроме того, Лукашенко уверен в возможности совместной реализации потенциала объединения.

"Тем самым мы сможем создать один из полновесных, ответственных центров нового многополярного мира", — подчеркнул он.