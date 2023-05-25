МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Куба видит перспективы увеличения взаимообмена со странами ЕАЭС в таких сферах как продовольственная и энергетическая безопасность, инвестиции, фармацевтика, заявил президент республики Мигель Диас-Канель. В РСТ оценили последствия запуска регулярных рейсов между Россией и Кубой

"Как член-наблюдатель ЕАЭС, Куба считает, что растущие и различные потребности наших стран могут быть удовлетворены лишь посредством расширения торговых и партнерских связей в соответствии с потенциалами каждой страны. В настоящее время имеется возможность увеличить взаимообмен между нашими странами в таких сферах, как продовольственная и энергетическая безопасность, инвестиции в промышленное и технологическое развитие, фармацевтическая и биотехнологическая индустрии, подготовка людских ресурсов и многие другие", — заявил Диас-Канель в своем видеообращении, адресованном саммиту ЕАЭС.

Он напомнил, что Куба имеет обширные и разносторонние отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Это позволило бы ей служить мостом для создания прочных и выгодных связей между государствами-членами ЕАЭС и странами региона", — считает он.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.