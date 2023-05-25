БАКУ, 25 мая — ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС в 2022 году вырос на 31% и составил 4,7 миллиарда долларов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Товарооборот между Москвой и Китаем увеличился на 16,4 процента в 2022 году

"Товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС в прошлом году вырос на 31% и составил 4,7 миллиарда долларов. В январе-апреле этого года рост взаимной торговли вырос еще на 38%", — отметил глава азербайджанского государства.

По его словам, в прошлом году доля стран-членов ЕАЭС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9%. "Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста товарооборота", — сказал Алиев.