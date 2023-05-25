МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) доказал свою необходимость и эффективность как в спокойные, так и в кризисные времена, странам объединения необходимо последовательно реализовать его огромный потенциал. Власти Казахстана планируют разрешить банкам вывоз наличных рублей за рубеж

Казахстанский лидер в четверг в Москве принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"В целом, считаю, что Евразийский экономический союз доказал свою необходимость и эффективность как в спокойные, так и в кризисные времена", — сказал Токаев, выступая на заседании в расширенном составе.

По его словам, важно последовательно и системно реализовать его огромный потенциал во благо стран-участниц. Это принципиально важно, ведь экономическая интеграция – это прежде всего ключевой инструмент достижения роста экономики и благосостояния граждан объединения. Соответственно, успех или не успех интеграционных усилий будет измеряться очень просто: бизнес и граждане должны чувствовать, что работают и живут лучше в результате работы союза.

"Только в таком случае они дадут властям мандат доверия на дальнейшие интеграционные шаги. Поэтому казахстанское видение развития союза – это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран, то есть проекты, технологии, рабочие места, налоги", — подчеркнул глава государства.

Президент Казахстана уверен, что совместными усилиями государства-участники успешно выполнят все поставленные перед ними задачи и выведут Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития.

Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2023 году РФ председательствует в органах союза.