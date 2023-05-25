ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет, а переговоры с конгрессом идут вокруг параметров бюджета. Россиянам дали совет, в какие валюты вложиться ввиду угрозы дефолта США

США, согласно публичным оценкам министерства финансов, могут уже в начале июня оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства, если законодатели не санкционируют расширение лимитов заимствований.

"Все согласились, что дефолта не будет… Я хочу однозначно заявить, что на переговорах, которые мы ведем со спикером (палаты представителей Кевином — ред.) Маккарти, речь идет о том, как будут выглядеть контуры бюджета, не о дефолте", — сказал Байден на церемонии представления генерала Чарльза Брауна в качестве кандидата на пост главы объединенного комитета начальников штабов.

Республиканцы, контролирующие палату представителей, требуют в обмен на повышение долгового потолка значительного сокращения расходов федерального бюджета.