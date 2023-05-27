МИНСК, 27 мая — ПРАЙМ. Благодаря совместным решениям и мобилизации экономики странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) удалось нивелировать влияние западных санкций, заявил министр экономики Белоруссии Александр Червяков. Политолог оценил возможности России противостоять санкциям

"Санкции оказали влияние не только на экономику Беларуси и России, но и ЕАЭС. Логистические ограничения, ограничения по поставкам товаров и так далее напрямую или косвенно оказали влияние на бизнес практически на всей территории ЕАЭС. По оценке экспертов МВФ, экономика стран ЕАЭС должна была снизиться на 3,6%. Но по итогам (2022 года — ред.) она снизилась на чуть более 1,5%. В этих сложных условиях произошли мобилизация экономики и принятие совместных решений, что позволило снивелировать негативное влияние санкций", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он напомнил, что при формировании ЕАЭС страны договорились достичь свободы перемещения товаров, услуг, капитала, труда. "И если национальное законодательство противоречит союзному, то это считается барьером. Это непростой вопрос для решения. Но наши премьер-министры в прошлом году договорились, что в течение этого года все барьеры должны быть сняты", — подчеркнул Червяков. "С барьерами комиссия (Евразийская экономическая комиссия – ред.) работает постоянно. Начинали с 18, осталось 11 барьеров", — сказал министр.

Червяков отметил, что у ЕАЭС есть все основания для того, чтобы являться самообеспеченным и быть одним из мировых центров принятия решений. "Для этого необходимо решить ряд вопросов, связанных с безопасностью – промышленной, энергетической, продовольственной, информационной, технологической и экологической. В совокупности решая вопросы безопасности, мы сможем обеспечить устойчивость развития интеграционного объединения ЕАЭС", — сказал министр.

Он обратил внимание на сферы, где страны ЕАЭС должны сосредоточить усилия по реализации интеграционных проектов, исходя из компетенций, которыми располагает каждая из стран-участниц, чтобы благодаря синергетическому эффекту обеспечить взрывной рост экономики ЕАЭС. В этой связи он указал на возможности финансового стимулирования союзом проектов, в которых участвует бизнес минимум из трех государств ЕАЭС.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2023 году РФ председательствует в органах союза.