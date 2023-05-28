МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Баку не исключает перспектив более тесной интеграции с ЕАЭС, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В России оценили возможность изменения ОПЕК+ параметров сделки в июне

"Она (экономическая интеграция – ред.) не исключена, конечно, потому что Азербайджан является частью мировой экономики. Наша экономика открыта, достаточно сбалансирована. Конечно, преференции, которые имеют страны-члены, привлекательны. Но тем не менее, это накладывает и определенные ограничения. Но с другой стороны, каких-то табу в рамках сближения у нас нет", — отметил азербайджанский лидер, которого цитирует в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

При этом Алиев пояснил, что Баку будет исходить из конкретной ситуации, связанной с мировой экономикой и экономическим положением Азербайджана. "Поэтому все покажет будущее. Я думаю, сам факт того, что впервые Азербайджан участвует в саммите ЕврАзЭС, говорит о том интересе, который мы проявляем к этой структуре, и о желании еще больше сближаться со странами-членами", — сказал азербайджанский президент.

Он напомнил, что Баку имеет долгую историю сотрудничества со странами-членами ЕАЭС – как в многостороннем, так и в двустороннем формате – за исключением Армении. "Но надеюсь, что с Арменией нам также удастся выйти на подписание мирного договора. Таким образом, мы будем сотрудничать полноценно с ЕврАзЭС", — отметил Алиев.

Азербайджанский лидер рассказал, что после официальной части саммита ЕАЭС он обменялся с коллегами мнениями о перспективах сближения. "Конечно, здесь надо посмотреть все плюсы и минусы. Нужно исходить из прагматизма. А мы всегда в своей политике исходим из этого", — подчеркнул Ильхам Алиев.