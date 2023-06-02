ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден может подписать законопроект, который предотвращает суверенный дефолт, уже в субботу и точно уложится до 5 июня, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. СМИ: Байдена соблазнили мороженым, чтобы отложить дефолт США

"Мы уверены, что он может быть подписан уже завтра. Палата представителей и сенат должны довести до конца формальности и передать нам законопроект", — заявила она в ходе брифинга для СМИ.

"Но мы это сделаем. Определенно до 5 июня", — добавила Жан-Пьер.

Минфин США называл 5 июня сроком, когда США окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства без повышения потолка государственного долга.

Обе палаты конгресса в среду и четверг утвердили законопроект, который временно отменяет лимиты на заимствования и ограничивает при этом рост расходов федерального бюджета.

Байден собирается в пятницу вечером по времени Вашингтона (ночь на субботу по времени Москвы) выступить с телевизионным обращением на тему предотвращения дефолта.