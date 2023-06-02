В Белом доме назвали срок подписания Байденом закона о повышении госдолга
Белый дом: Байден может в субботу подписать закон о предотвращении суверенного дефолта США
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ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден может подписать законопроект, который предотвращает суверенный дефолт, уже в субботу и точно уложится до 5 июня, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы уверены, что он может быть подписан уже завтра. Палата представителей и сенат должны довести до конца формальности и передать нам законопроект", — заявила она в ходе брифинга для СМИ.
"Но мы это сделаем. Определенно до 5 июня", — добавила Жан-Пьер.
Минфин США называл 5 июня сроком, когда США окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства без повышения потолка государственного долга.
Обе палаты конгресса в среду и четверг утвердили законопроект, который временно отменяет лимиты на заимствования и ограничивает при этом рост расходов федерального бюджета.
Байден собирается в пятницу вечером по времени Вашингтона (ночь на субботу по времени Москвы) выступить с телевизионным обращением на тему предотвращения дефолта.