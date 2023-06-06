МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Бюджет ЕС не соответствует текущей экономической ситуации, ее дееспособность падает, пишет Handelsblatt. Европа переживает комплексный кризис, бюджет ЕС почти исчерпан и осталось немного средств на текущие необходимые расходы. Евросоюз обещал продлить запрет на импорт украинского зерна

Сегодня Европа столкнулась с несколькими кризисами одновременно. Конфликт на Украине и прекращение поставок российского газа. Первые последствия изменения климата и поздние последствия пандемии. Миграционное давление и рост стоимости кредитов. И нет уверенности, что на этом кризисы закончатся, скорее, наоборот.

Одна из тем, которая за пределами Брюсселя интересует только специалистов, все чаще попадает в центр дебатов европейских политиков: пересмотр бюджета ЕС. Но большого прорыва ждать не надо: страны ЕС не готовы на дополнительные траты, в том числе и Германия, самый важный донор.

На первый взгляд сумма, указанная в бюджете ЕС, производят впечатление: более одного триллиона евро. К нему добавляются 750 миллиардов евро из Фонда восстановления после пандемии. Но эти расходы распределены на семь лет, а почти 80 процентов средств бюджета уже четко распланированы. Поэтому остается менее 30 миллиардов в год, чтобы помогать Украине, ускорять трансформацию энергетики, поддерживать производство чипов, давать импульсы местной индустрии чистых технологий, разрабатывать новые источники сырья и противодействовать китайской инициативе "Новый шелковый путь", заключает издание.

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