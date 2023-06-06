События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 июня
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май)
|5,2%
|3,7% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (апрель)
|-0,8%
|-1,3% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (апрель)
|-1,9%
|- 4,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|-1%
|-8,1% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (1кв2023)
|11,7 млрд австрал. долл
|12,3 млрд австрал. долл (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июнь)
|3,85%
|4,1% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (апрель)
|-10,9%
|-0,4% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (май)
|51,1
|51
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|-1,2%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (апрель)
|11,3%
|-2,9%
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (май)
|56,8
|57,2
|19:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|5,202 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ГМК Норильский никель — ГОСА (реестр закрыт 12.05.23, в заочной форме, див-ды 2022)
|1523,17 (9м2021) + 1166,22 (фин) — див-д 2021
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Полюс — ГОСА (реестр закрыт 12.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 16.06.2023)
|267,48 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021
|436,79 (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Фортум — ВОСА (реестр закрыт 14.05.2023, в заочной форме, досрочные перевыборы гендиректора)
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 12.07.2023)
|9,5 (1П2021) + 8,24 (фин2021) — див-д 2021
|14,62 (рекоменд. СД) — див-д 2022
https://1prime.ru/state_regulation/20230606/840764442.html