МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Решении о повышении потолка госдолга США увеличит расходы Пентагона на десятки миллиардов, пишет Джон Николс в TheNation. Экс-президент Дуайт Эйзенхауэр когда-то называл траты на нужды Пентагона воровством у голодных. Оно продолжается. Пентагон назвал стоимость нового пакета военной помощи Украине

Автор предупреждает, что в США сокращают многие важные программы, кроме финансирования военно-промышленного комплекса. При этом, увеличение расходов на оборону еще не гарантирует безопасность страны, а лишь говорит, что военно-промышленный комплекс продолжит богатеть.

Суровые ограничения Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для пожилых безработных и частично занятых взрослых "усугубят голод и нищету". Также в Штатах урезали бюджет налоговой на 1,4 миллиарда долларов — хотя именно эти деньги предназначались на борьбу с богатыми налоговыми неплательщиками и корпоративными мошенниками. Резко снижены расходы на экологию.

Американские СМИ эту сторону компромисса Байдена и Маккарти почему-то упустили, однако Би-би-си подытожила сделку весьма прямолинейно: "Ограничения на расходы, но не на оборону". Соглашение сохраняет не связанные с обороной расходы в следующем году на прежнем уровне, а в 2025 году они увеличатся на 1 процент, поясняет Би-би-си. При этом расходы на оборону увеличатся до 886 миллиардов долларов, что на 3 процента больше, чем в этом году.

Даже небольшое сокращение расходов на оборону (на 100 млрд долларов) позволило бы обойтись без сокращений этих национальных программ. Но сокращение бюджета Пентагона "даже не обсуждается", говорит автор.

Джон Николс — корреспондент The Nation по национальным вопросам и автор ряда книг, в том числе "Это нормально злиться на капитализм" в соавторстве с сенатором Берни Сандерсом.

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