ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн — ПРАЙМ. По итогам апреля экспорт финских товаров в Россию составил 27,2 миллиона евро, импорт — 108,2 миллиона евро, где почти весь объем занимает продукция "Норильского никеля", следует из данных таможни Финляндии. В Финляндии сообщили о подорожании страховки российских автомобилей в ЕЭЗ

В финском городе Харьявалта расположено подразделение российского "Норильского никеля", куда железнодорожным транспортом поставляется никелевая руда.

Экспорт в Россию в апреле составил 27,2 миллиона евро (минус 80,8% по сравнению с годом ранее), импорт 108,2 миллиона евро (минус 79,7%). Лидирующие товарные позиции российского экспорта в Финляндию: штейн никелевый (89,3%), природный газ (4,1%), нефтепродукты (2,6%). Востребованные товарные позиции импорта из Финляндии: медный кек (30,1%), промышленное оборудование (26,4%), оптические приборы и аппаратура (5%).

Общая стоимость экспорта товаров из Финляндии в апреле составила 6,4 миллиарда евро. Объем экспорта сократился на 1,5%, а экспортные цены снизились на 1,2% в годовом исчислении.

Общий объем импорта в апреле снизился на 13,2%, а цены на импорт упали на 7,8% по сравнению с апрелем 2022 года. Стоимость импорта снизилась на 20,6% по сравнению с мартом 2023 года и составила 6 миллиардов евро.

Крупнейшими торговыми партнерами Финляндии в апреле оставались ФРГ: экспорт 737,7 миллиона евро (минус 11,1%), импорт 947,9 миллиона евро (минус 7,9%) и Швеция: экспорт 726 миллионов евро (плюс 1,5%), импорт 660,8 миллиона евро (минус 18,9%), сообщает таможня.