МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Сейчас в Россию ввозится норковых шкурок больше, чем до начала конфликта на Украине, сообщает финская Yle. О том, кто является экспортером меха, информации нигде нет. Зеленский пообещал бороться с помогающими России обходить санкции странами

Финляндия полностью прекратила экспорт норки и лисы в Россию после начала спецоперации. Но финская организация по защите прав животных Animalia, изучившая статистику таможни Финляндии, сообщила, что в августе 2022 года он возобновился. Санкции ЕС запрещают ввоз предметов роскоши стоимостью более 300 евро (например, одежды из меха) на территорию России. Ограничения не касаются необработанных шкур и меха.

Особенно сильно выросли показатели экспорта необработанных шкур норки. В период с сентября 2021 года по январь 2022 года было вывезено около 22 тысяч норковых шкурок. Спустя год этот показатель вырос до более чем 35 тысяч за тот же период. Экспорт лисьих шкур остался на прежнем уровне.

Информации об экспортере нет. Финский аукцион по продаже мехов Saga Furs заявил о прекращении поставок меха в Россию еще в 2021 году. Финская ассоциация звероводов FIFUR тоже не может сказать, кто является экспортером меха. По мнению издания, какие-то финские предприятия закупают меха оптом и экспортируют их в Россию.

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