МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Польша заплатит за нарушение законодательства ЕС самый крупный штраф в истории Евросоюза — 556 миллионов евро или почти 2,5 миллиарда злотых, пишет польская Gazeta. Средства начнут списываться из европейских фондов, предназначенных для помощи Польше. СМИ: Польша придумала, как "укусить" Россию, но ей готовят ответ

"Польша нарушила обязательства, которые были на нее возложены в соответствии с договорами с ЕС", — постановил 5 июня Европейский суд. Тем самым он решил, что в 2019 году Польша, запустив реформу судебной системы (ее назвали "законодательным кляпом"), нарушила законодательство ЕС.

Палата чрезвычайного контроля Польши не отвечает требованиям ЕС о независимости. Наказание судей за проверку соблюдения другими судами требований независимости противоречит законодательству ЕС. Также "нарушают основные права судей на защиту личных данных и уважение личной жизни" введенные требования о предоставлении польскими судьями в электронном виде информации об их членстве в ассоциации, деятельности в фонде, не осуществляющем предпринимательскую деятельность, или о членстве в политической партии.

Европейская комиссия подала жалобу против Польши в Европейский суд в апреле 2021 года. Поправки к закону "О Верховном суде" и некоторым другим законам вступили в действие в Польше в феврале 2020 года. Закон был изменен правящей партией "Права и справедливость".

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