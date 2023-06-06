АНКАРА, 6 июн — ПРАЙМ. Турция понимает все озабоченности и требования России по "зерновой сделке", продолжает диалог с Западом для снятия препятствий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с работой и переговорами по черноморской инициативе. ЕС продлил ограничения на ввоз зерновых с Украины в некоторые страны союза

"Мы понимаем озабоченности России, её требований. Мы неоднократно подчеркивали, что необходимо полное выполнение соглашения, снятие препятствий с экспорта российской агропродукции и удобрений. Мы работаем с западными партнерами для устранения этих препятствий. В ближайший период в Женеве должны состояться переговоры с российской стороной, ООН активно работает, выдвигает инициативы. Надеемся на результаты", — сказал он.

По словам источника, Турция ознакомлена с позицией России об отсутствии перспектив для продления "зерновой сделки", будет продолжать работу совместно с ООН.

"Да, ознакомлены. Ситуация вокруг этой инициативы сложная, мы знаем о проблемах, продолжаем совместно с ООН работу, чтобы они (проблемы) были решены", — сказал собеседник агентства.

В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия не видит перспектив для продления "зерновой сделки". Он объяснил, что существующие перекосы в выполнении "зерновой сделки" до сих пор не устранены. При этом, он добавил, что Россия продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года.