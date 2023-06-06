ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП России в реальном выражении в 2023 году на 0,2%, а в 2024 году ожидает роста на 1,2%, говорится в докладе международной организации по глобальным экономическим перспективам. Силуанов отметил стабильность российской бюджетной системы

Согласно табличным значениям, указанным в документе, оценка снижения ВВП на текущий год повышена на 3,1 процентного пункта по сравнению с январским прогнозом, а на 2024 год понижена на 0,4 процентного пункта.

В 2025 году Всемирный банк ожидает роста ВВП РФ на 0,8%.

Прогноз Всемирного банка по динамике российской экономики соответствует оценкам организации, представленным в апреле 2023 года. Тогда организация опубликовала доклад, посвященный перспективам экономического развития стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Минэкономразвития России прогнозирует, что рост ВВП страны в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики в 2023 году — в диапазоне 0,5-2%. В середине мая глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что рост может оказаться чуть выше прогноза министерства. А по словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, рост экономики в 2023 году может достичь 2% (верхняя граница диапазона прогноза ЦБ).