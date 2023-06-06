ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Китая в реальном выражении на 2023 год до 5,6%, одновременно понизив ожидаемое увеличение показателя в 2024 году до 4,6%, говорится в докладе международной организации. Забудьте о банках. В Китае образовалась долговая яма почти как в Америке

Согласно табличным значениям, указанным в документе, оценка роста экономики КНР на текущий год повышена на 1,3 процентного пункта по сравнению январским прогнозом, а на 2024 год понижена на 0,4 процентного пункта.

В 2025 году Всемирный банк ожидает роста ВВП Китая на 4,4%.