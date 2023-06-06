ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП США в реальном выражении на 2023 год до 1,1%, одновременно ухудшив оценку на 2024 год до 0,8%, говорится в докладе международной организации. Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Китая в 2023 году

Согласно табличным значениям, указанным в документе, оценка роста американской экономики на текущий год повышена на 0,6 процентного пункта по сравнению с январской оценкой, а на 2024 год понижена на 0,8 процентного пункта.

В 2025 году Всемирный банк ожидает роста ВВП США на 2,3%.