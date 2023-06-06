ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в реальном выражении на 2023 год до 0,4%, на 2024 год — ухудшил оценку до 1,3%, говорится в докладе международной организации. Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП США в текущем году

Согласно табличным значениям, указанным в документе, оценка роста экономики еврозоны на текущий год повышена на 0,4 процентного пункта по сравнению с январским прогнозом, а на 2024 год — понижена на 0,3 процентного пункта.

В 2025 году Всемирный банк ожидает роста ВВП еврозоны на 2,3%.