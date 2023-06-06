ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в реальном выражении на 2% по итогам 2023 года после обвала на 29,1% в 2022 году, говорится в докладе международной организации. Всемирный банк ждет снижения ВВП России в 2023 году на 0,2 процента

Вместе с тем прогноз Всемирного банка по динамике украинской экономики улучшен по сравнению с апрельской оценкой, которая была представлена в докладе, посвященном перспективам экономического развития стран Восточной Европы и Центральной Азии. Там прогнозировался рост экономики Украины в 2023 году лишь на 0,5%.

"На Украине… выпуск (ВВП — ред.), как ожидается, увеличится на 2% в 2023 году. Это представляет понижение на 1,3 процентного пункта по сравнению с январем, главным образом, учитывая экономические перебои, вызванные разрушением энергетической инфраструктуры в четвертом квартале 2022 года", — указано в новом документе.

В докладе также отмечается, что открытие портов на Черном море и возобновление торговли зерном уменьшили негативное воздействие на экономическую активность Украины.