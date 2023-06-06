ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк незначительно повысил прогноз по росту объема мировой торговли в 2023 году, ожидая увеличения показателя на 1,7%, говорится в докладе международной организации. Всемирный банк снизил прогноз цены на нефть в 2023 году

Согласно опубликованным табличным значениям, показатель пересмотрен в большую сторону на 0,1 процентного пункта по сравнению с январским прогнозом.

В 2024 году Всемирный банк ждет роста объема мировой торговли на 2,8%, что на 0,6 процентного пункта ниже январской оценки. Прогноз роста на 2025 год составляет 3%.

В 2022 году, по оценкам организации, объем мировой торговли увеличился на 6%.