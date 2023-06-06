МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Спад в экономике Эстонии набрал высокие темпы, и нет оснований полагать, что он снизится в ближайшее время, пишет эстонская ERR. Согласно статистическим данным, только за апрель промышленное производство во всех сферах сократилось на 15 процентов (по сравнению с аналогичным показателем апреля 2022 года). Россия и Эстония прекратили сотрудничество в таможне

Производство сократилось в трех основных секторах промышленности — в энергетике на 22 процента, в обрабатывающей промышленности на 14,7 процента, в горнодобывающей — на 9,1 процента.

Наибольшее сокращение было, как и в прошлом месяце, в обработке древесины (на 24 процента). Рост наблюдался лишь в производстве сланцевого масла (2,4 процента), а также транспортных средств, прицепов и полуприцепов (12,8 процента)

В 2022 году объемы промышленного производства в Эстонии снизились на 2 процента. В январе и феврале этого года спад в годовом исчислении составил около 7 процентов, а в марте ускорился до 12-ти.

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