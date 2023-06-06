МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Власти США за три месяца до теракта на "Северных потоках" узнали о планах Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск, сообщает газета Washington Post со ссылкой на утечку документов. СМИ: в Эстонии не могут разогнать экономику — она рухнула

Как отмечает издание, подробности плана были собраны одной из разведслужб в Европе и переданы ЦРУ США в июне 2022 года. Сообщения европейской разведки были выложены в соцсети Discord, предположительно бывшим американским военным Джеком Тейшейрой.

"За три месяца до того, как диверсанты подорвали газопровод "Северный поток", администрация Байдена узнала от близкого союзника, что украинские военные планировали скрытую атаку на подводную сеть с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались непосредственно командующему украинских вооруженных сил", — говорится в сообщении газеты.

Как отмечается, европейская разведка ясно дала понять, что все причастные к атаке, отчитывались непосредственно перед главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, а Владимир Зеленский не знал об операции.

Согласно газете, тот факт, что Зеленский не был поставлен в известность, дал бы ему правдоподобный способ отрицать свою причастность к атаке, которая могла вызвать возмущение западных стран.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.