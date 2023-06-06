МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Российскому экспортному центру (РЭЦ) принять решения, направленные на продолжение реализации после 2024 года комплекса мер по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта, следует из перечня поручений главы государства. Власти планируют в ближайшие дни принять решение о судьбе Каховской ГЭС

"Правительству РФ совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр": обеспечить принятие решений, направленных на продолжение реализации после 2024 года комплекса мер и мероприятий по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил при разработке стратегии развития внешнеэкономической деятельности РФ на период до 2030 года предусмотреть дополнительное совершенствование мер и инструментов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, определить объемы и условия финансирования реализации таких мер с учетом необходимости переориентации поставок на рынки дружественных государств.

Действующими документами срок реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" ограничен 31 декабря 2024 года. Благодаря реализации проекта власти рассчитывают обеспечить к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.