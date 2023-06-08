Мишустин призвал учесть актуальные вызовы ЕАЭС в новой стратегии
Мишустин: новая стратегия развития ЕАЭС должна учитывать актуальные вызовы Союзу
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СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Новая стратегия развития стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна учитывать актуальные вызовы, главной задачей является укрепление технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Новая стратегия развития (ЕАЭС — ред.) должна учитывать вызовы, с которыми мы все столкнулись сегодня, одна из главных задач — укрепление технологического суверенитета и общей промышленной базы в ключевых отраслях",- сказал он на расширенном заседании Евразийского конгресса в Сириусе.
Ранее Мишустин отмечал важность развития транспортной логистики и продовольственной безопасности между странами СНГ и ЕАЭС, а также поступательного развития стран Евразийского союза с учетом их интересов.