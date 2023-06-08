СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Расширение сотрудничества стран ЕАЭС во всех областях может быть ответом на актуальные вызовы в текущей ситуации в мире, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Страны ЕАЭС могут обеспечить себя продовольствием, заявил Оверчук

Глава правительства в четверг принял участие в зседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в "Сириусе" Сочи.

"Мы с партнерами очень хорошо понимаем, что в условиях сложившейся международной конъюнктуры только вместе можно успешно противостоять любым вызовам. И нашим ответом на такие вызовы должно стать расширение связей по всем направлениям: запуск современных производств в стратегических значимых отраслях, обмен передовыми технологиями, инновациями, формирование новых цепочек добавленной стоимости", — отметил Мишустин.

Он добавил, что стороны на заседании изучили инициативу президента Владимира Путина о создании независимого рейтингового агентства внутри ЕАЭС. По словам российского премьера, подобная структура важна для объединения.

"Экономика (ЕАЭС — ред.) растет, и просто нужен транспарентный, прозрачный, адекватный аналитический инструмент", — пояснил Мишустин.