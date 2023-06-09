МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Саудовская Аравия является суверенным государством, которое может самостоятельно принимать решения по своей экономике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Нефть дешевеет на оценке решения ОПЕК+

Газета Washington Post, сославшись на секретные документы, писала об обещании наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана "серьезных последствий" Вашингтону из-за его планов наказать Эр-Рияд за сокращение добычи нефти.

Песков подчеркнул, что Саудовская Арпавия является суверенным государством, способным принимать решения относительно собственной экономики. По его словам, страна — важный игрок на мировом энергетическом рынке.

"И вряд ли кому-то, даже Соединенным Штатам, можно читать нотации и нравоучения как быть в том или ином случае", — подчеркнул Песков.