МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российские авиакомпании заинтересованы в возобновлении полетов в курортные города Туниса, проводят оценку технических и производственных возможностей, сообщает Росавиация со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Потешкина. Венесуэльская авиакомпания начнет прямые рейсы между Гаваной и Москвой

Сейчас тунисская авиакомпания Nouvelair Tunisie выполняет полеты в Москву и Санкт-Петербург из Монастира. Российские перевозчики не летают в Тунис.

"Потешкин сообщил, что со стороны российских авиакомпаний имеется заинтересованность начать полеты в курортные города Туниса. Перевозчики проводят оценку технических и производственных возможностей для возобновления полетов по данному направлению. Кроме того, рекомендовал тунисской авиакомпании рассмотреть вопрос начала перевозок в другие регионы России с целью расширения географии полетов и развития туризма", — говорится в релизе.

В пятницу Потешкин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Тунисской Республики в России Тараком Бен Салемом. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в сфере гражданской авиации и туризма. Обсудили вопрос упрощения въезда, пребывания и выезда членов экипажей российских и тунисских авиакомпаний. Также рассмотрели вопрос выполнения полетов между двумя странами.

Посол Туниса обратился с просьбой оказать содействие с решением вопроса въезда, пребывания и выезда членов экипажей. Замруководителя Росавиации сообщил, что со стороны российских авиавластей будет оказано необходимое содействие в решении визовых вопросов туниской авиакомпании.

"По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие воздушного сообщения между Россией и Тунисом. Это создаст дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, образования, культурного обмена и туризма", — говорится в сообщении.