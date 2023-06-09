МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Сургутнефтегаз в прошедшем году увеличил добычу нефти на 7,4%, до 59,6 миллиона тонн, сообщила компания. Нефть дорожает на ожиданиях по спросу и предложению

"В отчетном году добыча нефти ПАО "Сургутнефтегаз" составила 59,6 миллиона тонн, что на 7,4% выше уровня 2021 года", – говорится в отчете компании. Отмечается, что в 2022 году "Сургутнефтегаз" провел более девяти тысяч различных скважино-операций геолого-технических мероприятий, за счет которых дополнительно добыто 7,4 миллиона тонн нефти.

Производство газа составило 8,3 миллиарда кубометров.

Объем инвестиций в нефтегазодобывающий сектор увеличился до 261,3 миллиарда рублей, из них 86% пришлось на Западную Сибирь и 14% – на Восточную Сибирь.

"Сургутнефтегаз" – одна из крупнейших в России нефтяных компаний. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. На долю компании приходится 11,1% нефтедобычи и 6,2% нефтепереработки, 29,6% поисково-разведочного и 15,7% эксплуатационного бурения в стране