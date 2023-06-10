МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Против рубля играют многочисленные факторы, у цен на нефть существует потенциал для роста, на фондовом рынке сменятся акции-лидеры, рассказали опрошенные "Российской газетой" финансовые аналитики. Рубль незначительно изменился перед длинными выходными

РУБЛЬ

Курс рубля на предстоящей деле, как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, может снова немного снизиться. Предполагаемый торговый диапазон, по его оценкам, составляет 81-85 за доллар, 87-91 за евро, 11,3-11,8 за юань.

При этом он отметил, что против рубля играют эскалация конфликта на Украине, риски введения новых санкций, слабость сырьевых цен на мировых рынках, спрос на валюту со стороны иностранных компаний, уходящих из России, а также сезонное ухудшение профицита текущего счета платежного баланса страны, в том числе в связи с ростом спроса на валюту для заграничных отпусков.

С другой стороны, в пользу рубля выступают валютные интервенции в рамках бюджетного правила: Минфин c 7 июня нарастил объем продажи юаней в 1,8 раза — до 3,6 миллиарда рублей в день.

НЕФТЬ

Рынок нефти, по словам начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, остается профицитным, и это дает возможность удерживать достаточно высокий уровень цен.

В числе позитивных моментов он выделил глобальное ослабление доллара после поднятия потолка госдолга США и комментарии представителей ФРС, которые исключают вероятность повышения базовой процентной ставки на июньском заседании.

Также он отметил, что в пользу роста нефтяных цен располагает отраслевая статистика США, согласно которой запасы нефти неожиданно снизились в течение недели, правда, в то же время слегка выросли запасы нефтепродуктов.

Резюмируя, Евстифеев утверждает, что с учетом решений ОПЕК+ относительно квот на добычу нефтяной рынок сохраняет потенциал умеренного роста. По его оценке, в настоящий момент со стороны мировой экономики нет резко негативных сигналов, поэтому диапазон колебаний марки Brent может сместиться к 76-81 доллару за баррель.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, важным фактором, который на следующей неделе будут отыгрывать все мировые рынки, станет заседание ФРС США, и в среду 14 июня американский ЦБ может все-таки сделать паузу и сохранит ключевую ставку на уровне 5,25%. А это, подчеркивает аналитик, позитивный момент для акций и commodities, хотя и негатив для доллара.

На уходящей неделе высоким спросом на Мосбирже пользовались акции ИТ-сектора: VK, Яндекс, Ozon, HeadHunter, прибавив в моменте до 10%. Зельцер считает, что на будущей неделе эти акции могут замедлить ралли и уйти в техническую коррекцию, а им на смену могут прийти бумаги банков и нефтяного сектора.

При этом эксперт отмечает, что основной тренд рынка остается восходящим. Индекс Мосбиржи сохраняется на уровне выше 2700 пунктов, а при взятии планки 2750 пунктов может пойти речь уже о походе на 2800 пунктов. Июньские факторы, по мнению Зельцера, "к этому в принципе располагают".