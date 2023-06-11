МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Пожар на площади 600 квадратных метров произошел на Люблинской улице в Москве, спасателям удалось его ликвидировать, сообщает столичный главк МЧС. По данным из открытых источников, по указанному ведомством адресу расположен автосервис. Число нелегальных финорганизаций в Москве и области выросло в три раза

"Одиннадцатого июня 2023 года в 1.58 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮВАО, улица Люблинская, дом 64, строение 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание металлического одноэтажного здания. В 3.26 пожар локализовали на площади 600 квадратных метров, а в 3.38 он был ликвидирован", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало.