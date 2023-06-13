Россия сделает все для движения капитала в Евразии, заявил Мишустин
Мишустин: Россия будет делать все для свободного движения капитала на пространстве Евразии
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия сделает все необходимое для свободного движения капитала и услуг по пространству Евразии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Будем делать все необходимое для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", — пообещал он на совещании с правительством и добавил, что страны ЕАЭС и СНГ настроены на дальнейшую работу сообща, готовы развивать новые направления сотрудничества для достижения технологического, финансового, экономического суверенитета.
"Все наши партнеры серьезно заинтересованы в углублении дальнейшей интеграции. И мы вместе продолжим принимать меры для развития нашего сотрудничества, для воплощения в жизнь перспективных инициатив", — отметил премьер.