МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия сделает все необходимое для свободного движения капитала и услуг по пространству Евразии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа

"Будем делать все необходимое для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", — пообещал он на совещании с правительством и добавил, что страны ЕАЭС и СНГ настроены на дальнейшую работу сообща, готовы развивать новые направления сотрудничества для достижения технологического, финансового, экономического суверенитета.

"Все наши партнеры серьезно заинтересованы в углублении дальнейшей интеграции. И мы вместе продолжим принимать меры для развития нашего сотрудничества, для воплощения в жизнь перспективных инициатив", — отметил премьер.