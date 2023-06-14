МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Азия помогла смягчить последствия западных санкции для России, пишет гонконгская Asia Times. Торговые связи с Китаем, Индией и странами Средней Азии не только компенсировали утрату европейского рынка и укрепили российскую экономику, но и осложнили Западу дальнейшее применение ограничительных мер. За год — с момента усиления ограничений — мир отчетливо почувствовал: санкции не привели ни к краху России, ни к окончанию украинского конфликта. Азия нацелилась отнять у Европы подешевевший газ. Но Россия и тут поможет

"Даже если санкции и снизили потенциал роста России, ее экономика все же удержалась на плаву благодаря масштабной перестройке", — пишет автор статьи.

Азиатские экономики стали не только альтернативными направлениями для российского экспорта, но и новыми источниками импорта. Торговые связи с Китаем, Индией, Турцией, государствами Персидского залива и странами Средней Азии укрепили российскую экономику. Двусторонняя торговля между Россией и Китаем выросла на 29 процентов в 2022 году и на 39 процентов в первом квартале 2023 года. К концу 2023 года она может достичь 237 миллиардов долларов.

В 2022 году товарооборот России с Объединенными Арабскими Эмиратами вырос на 68 процентов, а с Турцией — на 87 процентов. Торговля между Россией и Индией выросла на 205 процентов — до 40 миллиардов долларов.

Переброска экспорта стала спасением для российских энергоносителей, на которые приходится значительная доля торговли. Всего за год Индия, Китай, Турция и страны Персидского залива полностью заменили европейский спрос на российскую нефть.



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