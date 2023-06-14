МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Финляндия и несколько других стран Евросоюза усложнили использование на своих территориях автомобилей, зарегистрированных в России, пишет Ilta-Sanomat. HS: финны жалуются, что их не пускают в Россию за дешевым бензином

Причина проста — прекратилось действие международной системы страхования, из-за чего финны одномоментно запретили движение нескольких тысяч машин. Особенно эта проблема актуальна для русских, живущих в Финляндии.

До конца мая въезжающие на территорию Финляндии и других европейских государств российские и белорусские транспортные средства можно было застраховать в рамках международной системы "Зеленая карта". С июня эта система перестала работать. Для перемещения через границу необходимо оформить полис пограничного страхования.

LVK напомнила, что автомобили, зарегистрированные в России, должны иметь действующую на территории Финляндии страховку, даже если владельцы ими не пользуются.

"В один момент в Финляндии запретили движение нескольких тысяч транспортных средств. Надеюсь, русские, живущие в Финляндии, понимают всю серьезность вопроса и будут приобретать страховку своевременно. Полиция может снять номерные знаки с незастрахованного транспортного средства, помимо взыскания неоплаченной суммы страховки могут быть наложены и другие штрафы", — предупредила директор Финского Центра Автостраховщиков Янне Юмппанен.

Полисы пограничного страхования можно приобрести как на пропускных пунктах, так и в Финском Центре Автостраховщиков в Хельсинки. Стоимость полиса пограничного страхования везде одинаковая, качество услуг не уступает финскому автострахованию

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