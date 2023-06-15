ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — ПРАЙМ. Международную территорию опережающего развития (МТОР) создадут в Приморье до конца 2023 года, ее резидентами смогут стать компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию, сообщает правительство региона. Приморье планирует нарастить объем торговли с Китаем

"До конца года будет создана международная территория опережающего развития. Ее главная особенность – действие не только российского, но и зарубежного законодательства, в частности, будут признаваться строительные и промышленные стандарты страны-поставщика технологий. Резидентами могут быть компании, выпускающие только высокотехнологичную продукцию", — сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко на церемонии открытия первого российско-китайского форума инвестиционного сотрудничества в Харбине, его слова приводятся в сообщении.

Глава российского региона предложил китайским компаниям воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в Приморском крае, рассмотреть возможность участия в проектах по развитию портовой, логистической и дорожной инфраструктуры, строительству сухих портов, погрузочных комплексов, зерновых и лесных терминалов. А также в производстве современных строительных материалов, автомобиле- и домостроении, пищевой промышленности.

По словам Кожемяко, открытие в Харбине представительства Приморского края, задачей которого является продвижение экспортного потенциала региона и привлечение инвестиций, "обеспечит хорошую коммуникацию между приморским бизнесом и китайскими партнерами".