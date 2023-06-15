МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Атомные энергетические компании США полагаются на дешевый обогащенный уран, произведенный в России и платят около одного миллиарда долларов в год Росатому, пишет New York Times. СМИ: промышленность США просит исключить российский уран из-под санкций

Это один из наиболее значительных оставшихся денежных потоков из Соединенных Штатов в Россию, и он продолжается, несмотря на старания союзников Вашингтона разорвать экономические связи с Москвой. К тому же, напомнила газета, Росатом, который получает деньги, тесно связан с ВПК — выполняет гособоронзаказ. США, при этом, поддерживают Украину и поставляют ей свое вооружение.

"Мы не можем быть заложниками стран, не разделяющих наших ценностей, но именно это и произошло", — сказал сенатор Джо Манчин III, возглавляющий сенатский комитет по энергетике.

Примерно треть обогащенного урана, используемого в Соединенных Штатах, в настоящее время импортируется из России — самого дешевого производителя урана в мире. Большая часть остального импортируется из Европы. Последняя, меньшая часть производится британско-голландско-германским консорциумом, работающим в Соединенных Штатах. Почти дюжина стран мира зависит от Москвы более чем наполовину из-за своего обогащенного урана.

Зависимость Вашингтона от ядерной энергетики будет расти, поскольку страна стремится уменьшить зависимость от ископаемого неэкологичного топлива. Но ни одна американская компания не обогащает уран.

В Пайктоне (штата Огайо) завершили строительство каскада новых центрифуг для обогащения. Но для создания новой цепочки поставок обогащенного урана потребуются годы и значительно больше государственного финансирования, чем выделяется в настоящее время (Министерство энергетики США выделило 150 миллионов долларов для строительства). Тот факт, что огромный объект в Пайктоне, почти пустует спустя более года после начала СВО, является свидетельством сложности процесса.

Компания, управляющая заводом в Огайо, заявила, что ей потребуется более десяти лет, чтобы произвести объемы, способные конкурировать с Росатомом.