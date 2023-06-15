МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в мае увеличился на 0,3% по отношению к апрелю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. NYT: США не могут покончить с зависимостью от России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали снижения показателя на 0,1%.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в мае вырос на 0,1% к предшествовавшему месяцу. В апреле показатель вырос на 0,4% в месячном выражении.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.