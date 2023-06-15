МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов в рамках ПМЭФ рассказал о том, что под гарантию ВЭБ. РФ банки смогут создавать фонды акционерного капитала и смогут в эти проекты вкладываться вместе с госкорпорацией в развитие российской промышленности.

"То есть это будет как обычный кредит. ВЭБ будет гарантировать доходность по таким акционерным сделкам под 4% годовых ближайшие 8 лет. И тем самым эти фонды акционерного капитала будут участвовать в этих проектах Фабрики проектного финансирования и брать на себя до 10% собственных средств инвесторов в проекте", — отметил представитель ведомства.

Помимо этого будут объединять таксономию проектов технологического суверенитета с Фабрикой проектного финансирования через поручительство ВЭБа.

"И вот этот комплекс мер, надеюсь, позволит создать фактически инвестиционную платформу, где будет уже массово предоставляться поддержка инвестиционным проектам, в том числе связанным с технологическим суверенитетом", — отметил Торосов.

Он добавил, что видит основной задачей развития — рост инвестиций и смотрит на следующий год оптимистично.