МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении на 13 июня ускорилась до 2,87% с 2,68% на 5 июня, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 6 по 13 июня 2023 года (8 дней) рост цен замедлился (0,05%). Год к году инфляция составила 2,87%", — говорится в документе.

Министерство отмечает, что ускорение инфляции год к году обусловлено коррекцией цен вниз в июне 2022 года, когда была зафиксирована нетрадиционная для этого месяца дефляция в 0,35%.

"Основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен в секторе непродовольственных товаров (0,03%) преимущественно за счет замедления удорожания легковых автомобилей, стройматериалов и ускорения удешевления электротоваров и других бытовых приборов", — пояснили в министерстве.

Кроме того, продолжают авторы обзора, замедлился рост цен в секторе услуг (0,17%) при замедлении темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев.

"На продовольственные товары рост цен отсутствовал (0,00%) при удешевлении плодоовощной продукции (-1,35%), на остальные продовольственные товары цены выросли на 0,12%", — сказано в обзоре МЭР.

В апреле Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в России в июне 2023 года на уровне 3,6% в годовом выражении, ее ускорение до 4,7% сентябре и до 5,3% декабре.