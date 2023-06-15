ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. По оценке США, Россия экспортирует нефть с дисконтом 25% к мировым ценам, заявил замглавы американского минфина Уолли Адейемо. МВФ призвал США к решению вопроса с потолком госдолга

"Несмотря на повышенный экспорт, Россия получает меньше денег, поскольку ее нефть сейчас торгуется с дисконтом 25% относительно остальной глобальной нефти", — говорится в тексте выступления чиновника в Центре новой американской безопасности (CNAS), опубликованном минфином США.

Адейемо добавил, что США известно об усилиях России обходить действие потолка цен на нефть, санкции и экспортный контроль, но в Вашингтоне не видят признаков масштабного обхода.

Представитель минфина США также отметил, что внесение Россией изменений в порядок взимания нефтяных налогов в качестве ответной меры на снижение экспортных цен приведет к сокращению ресурсов энергетических компаний в РФ для их инвестирования в разработку и производство.

В конце апреля министр финансов Антон Силуанов говорил, что ненефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 году будут выше плана. Президент РФ Владимир Путин в феврале подписал закон, который ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов. Закон изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.

Поправки были разработаны после поручения Путина сделать так, чтобы дисконт на российскую нефть, возникший из-за санкций, не создавал проблем бюджету. Замглавы Минфина Алексей Сазанов подчеркивал, что корректировка нефтяного налогообложения нужна не для дополнительных доходов бюджета, а чтобы сохранить в нем в 2023 году ориентировочно 660 миллиардов рублей.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.