МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Геополитические потрясения, вызванные конфликтом на Украине, изменили баланс сил на мировом рынке нефти, поэтому пишет китайская "Жэньминь жибао". В Китае рассказали, как Россия и ОПЕК положили конец американской эпохе

ОПЕК+ начала искать большей автономии от США, а ее главные игроки — Россия и Саудовская Аравия — объединились против Америки, положив конец эпохе однополярности.

Вашингтон с 2022 года пытается надавить на ОПЕК повысить добычу нефти (тем самым обвалить цены на нефть, что явно будет играть не в пользу России), но это не получается. В начале июня этого ОПЕК+ приняла решение продлить договоренности о сокращении добычи черного золота до конца 2024 года. Это позволит вырасти цене на нефть.

"Столкнувшись с американским давлением, на встрече в начале июня ОПЕК, с одной стороны, продолжила сотрудничество с Россией и сохранила партнерский механизм ОПЕК+, а с другой — сделала так, что в случае разногласий с нефтедобывающими странами, не входящими в Организацию, соглашение о сокращении добычи в итоге все равно продлевалось, и Саудовская Аравия добровольно уменьшала производство. Это еще одно свидетельство того, что ОПЕК стремится к независимой энергетической политике", — заявил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Фуданьского университета Цзоу Чжицян.

После решения о сокращении добычи, госсекретарь США Энтони Блинкен отправился с визитом в Саудовскую Аравию: эксперты считают, что Соединенные Штаты явно не хотят большой стратегической автономии нефтедобывающих стран. В Белом доме надеются, что Саудовская Аравия будет идти в ногу с Вашингтоном в плане энергетической политики и не станет сближаться с Россией в рамках ОПЕК+.

Британская газета Financial Times указала на очевидную тенденцию: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие ближневосточные страны все чаще стремятся к разработке независимых от США экономических стратегий и сближаются с Китаем и Россией. Все потому, что избавление от оков нефтедолларовой системы поднимет ОПЕК+ на небывалую высоту и подарит ей власть над ценообразованием.

Сейчас валютой нефтяного ценообразования по-прежнему является доллар, и Белый дом может использовать это, чтобы регулировать стоимость энергоресурса. Однако крупные нефтедобывающие страны, такие как Саудовская Аравия, Иран и Россия, уже планируют использовать альтернативные денежные единицы для расчетов по сделкам с черным золотом. В январе этого года Саудовская Аравия объявила об официальном начале расчетов сделок с нефтью и природным газом в валютах, отличных от доллара.

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