МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении на 19 июня ускорилась до 2,96% с 2,87% на 13 июня, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Инфляция в России с 14 по 19 июня составила 0,02 процента

"За период с 14 по 19 июня 2023 года рост цен замедлился до 0,02%. Год к году инфляция составила 2,96%", — говорится в документе.

Министерство отмечает, что ускорение инфляции год к году обусловлено коррекцией цен вниз в июне 2022 года, когда была зафиксирована нетрадиционная для этого месяца дефляция в 0,35%.

Министерство отмечает, что в секторе продовольственных товаров цены снизились на 0,01% на фоне продолжающейся дефляции на плодоовощную продукцию, а также отсутствия роста цен на другие продукты питания.

"В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились на уровне прошлого периода (0,03%). В секторе услуг замедление роста цен продолжилось (0,03%) за счет возобновления снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (-1,09%)", — добавили в министерстве.

В апреле Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в России в июне 2023 года на уровне 3,6% в годовом выражении, ее ускорение до 4,7% сентябре и до 5,3% декабре.

На минувшей неделе первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что инфляция в России по итогам 2023 года, возможно, будет меньше прогноза кабмина в 5,3%, переноса произошедшего ослабления рубля в цены пока нет.