МИНСК, 23 июн — ПРАЙМ. Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечают быстрое восстановление экономической активности в Белоруссии в этом году на фоне адаптации экономики к новым условиям и роста потребительского и инвестиционного спроса, сообщили в банке. Лукашенко призвал иностранных инвесторов изменить отношение к Белоруссии

"Экономическая активность в Беларуси быстро восстанавливается. Экономика быстро адаптируется к изменившимся в 2022 году условиям. Выстраиваются новые цепочки поставок. Восстанавливается потребительский и инвестиционный спрос на фоне низких ставок по кредитам и увеличения бюджетных расходов", — говорится в сообщении в телеграм-канале банка.

Там ожидают, что пик роста ВВП придется на второй квартал года и, по оценкам экспертов банка, составит более 5% в годовом выражении. В целом аналитики ЕАБР прогнозируют в 2023 году рост ВВП Белоруссии на 2,2% благодаря выстраиванию обновленных логистических цепочек, поддержке со стороны России, росту доходов населения, поддержке со стороны монетарной политики.

По оценке аналитиков банка, на конец 2023 года инфляция составит 7,8% против 12,8% по итогам 2022 года. Эксперты ожидают ускорение роста цен в конце года за счет перегрева внутреннего спроса, смягчения административного регулирования цен, ослабления белорусского рубля. Ставка рефинансирования в этом году, как ожидают в ЕАБР, составит 9-9,5%.

ВВП Белоруссии в январе-мае текущего года вырос на 0,9% к аналогичному периоду 2022 года, заявил в четверг президент Александр Лукашенко. При этом по данным Нацбанка Белоруссии, ВВП республики в январе-апреле текущего года снизился на 0,6% в годовом выражении. В первом квартале 2023 года ВВП снизился на 2,1% год к году после падения на 3,6% в январе-феврале и на 5% в январе.

Лукашенко в конце ноября утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%. По итогам прошлого года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%, хотя власти республики планировали на 2022 год рост экономики на 2,9%.