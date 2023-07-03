МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Сход локомотива и трех вагонов на перегоне Анисимовка — Тигровый Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в Приморском крае, вероятно, привел к повреждению путей и опоры контактной сети, а также к задержке как минимум одного поезда, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. В Приморье создадут торгово-промышленный парк продукции РФ, КНР и КНДР

Ранее в пресс-службе ДВЖД рассказал, что сход локомотива и вагонов вечером в воскресенье вынудил к приостановить движение на этом участке железной дороги. К утру понедельника для поездов открыли четный путь.

"По предварительным данным, повреждено верхнее строение пути и опоры контактной сети. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Задержан пригородный электропоезд сообщением "Фридман – Владивосток", ожидается задержка грузовых поездов", — говорится в сообщении в телеграм-канале транспортной прокуратуры.

Ведомство проводит проверку по факту аварии.