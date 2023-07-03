МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено из-за схода локомотива и трех вагонов в Приморском крае, причиненный аварией ущерб подвижному составу и инфраструктуре превышает миллион рублей, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Названы последствия схода локомотива в Приморье

Локомотив и три вагона сошли с рельсов на перегоне Анисимовка – Тигровый Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) вечером в воскресенье по Владивостоку. Движение по этому участку путей пришлось приостановить. К утру понедельника для поездов открыли четный путь на этом перегоне, рассказали в пресс-службе ДВЖД. По предварительной информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, авария привела к повреждению железнодорожной инфраструктуры.

"По факту схода с опрокидыванием локомотива и вагонов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта — ред.)… В результате происшествия повреждены локомотив, вагоны, две опоры контактной сети, а также железнодорожные пути. Вследствие чего причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей", — говорится в сообщении в телеграм-канале Восточного МСУТ СК РФ.