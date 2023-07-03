МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Сокращение Россией экспорта нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки, или 0,5% от всего мирового рынка, может оказать ограниченную поддержку ценам на сырье, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Скидка на нефть Urals составила 19,43 доллара за баррель в июне

Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак.

"Свыше 90% российского экспорта сырой нефти идет в Индию и Китай, но они обладают широкими возможностями по замещению поставок. Снижение предложения на мировом рынке может оказать ограниченную поддержку нефтяным ценам. Заявленное сокращение российских поставок составляет примерно 0,5% от всего мирового предложения", — прокомментировал собеседник агентства.

Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту на 1,5% после новостей о снижении добычи Саудовской Аравией и Россией в августе, позднее рост цен замедлился до 0,6-0,7%, свидетельствуют данные торгов.

Саудовская Аравия продлит июльское добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на август, сообщило ранее в понедельник саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства.