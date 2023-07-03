Аналитик Галактионов: сокращение поставок нефти из России окажет ограниченную поддержку ценам
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Сокращение Россией экспорта нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки, или 0,5% от всего мирового рынка, может оказать ограниченную поддержку ценам на сырье, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак.
"Свыше 90% российского экспорта сырой нефти идет в Индию и Китай, но они обладают широкими возможностями по замещению поставок. Снижение предложения на мировом рынке может оказать ограниченную поддержку нефтяным ценам. Заявленное сокращение российских поставок составляет примерно 0,5% от всего мирового предложения", — прокомментировал собеседник агентства.
Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту на 1,5% после новостей о снижении добычи Саудовской Аравией и Россией в августе, позднее рост цен замедлился до 0,6-0,7%, свидетельствуют данные торгов.
Саудовская Аравия продлит июльское добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на август, сообщило ранее в понедельник саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства.
https://1prime.ru/state_regulation/20230703/840979549.html