МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник вечером, корректируясь после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Рынок золота вырос в 2,8 раза на Мосбирже с января по июнь

По состоянию на 18.16 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,97%, до 76,12 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 2,02%, до 71,2 доллара.

"Нефть восстанавливается после вчерашнего ослабления, поскольку последние шаги Саудовской Аравии и России подвергаются переоценке. Текущий баланс предполагает огромный дефицит предложения в ближайшие месяцы, если эти сокращения будут реализованы", — считает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Нефтяной рынок оценивает новости понедельника. Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле, а чуть позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. Помимо этого, о добровольном сокращении нефти сообщил Алжир — еще на 20 тысяч баррелей в сутки, дополнительно к начатому с мая сокращению на 48 тысяч баррелей в сутки.