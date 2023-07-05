МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности компании "Сегежа Групп" до уровня "ruA-" с развивающимся прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг "Тинькофф банка"

Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruA+" c негативным прогнозом.

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО "Сегежа Групп" до уровня ruА- и установило развивающийся прогноз", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что понижение рейтинга обусловлено ухудшением показателей долговой и процентной нагрузок по сравнению с датой последнего пересмотра рейтинга, вызванным снижением операционных показателей компании на фоне общего спада в отрасли. Установление развивающегося прогноза связано с неопределенностью ценового тренда на продукцию компании в течение следующего года на внешних рынках на фоне давления повышенных логистических затрат.

Подчеркивается, что устойчивость к внешним шокам отрасли присутствия компании оказывает давление на рейтинговую оценку из-за ее цикличности, в частности — за счет высокой зависимости от спроса в строительной и других отраслях промышленности. Рыночные и конкурентные позиции "Сегежа Групп" агентство оценивает как умеренно высокие. Бизнес-профиль компании отличается высоким уровнем диверсификации клиентской базы, производственных активов, а также отсутствием зависимости от конкретных поставщиков

Негативное влияние на рейтинг оказывает уровень долговой нагрузки, а также сильное увеличение процентной нагрузки на фоне роста долга и ставки заимствований в первой половине 2022 года. Умеренно позитивное влияние оказывают показатели рентабельности и уровень прогнозной ликвидности. Блок корпоративных рисков также оценивается агентством положительно.