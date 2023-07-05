МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Девять членов семьи президента США Джо Байдена "принимали решения за деньги", за что получили свыше 20 миллионов долларов из иностранных источников, пишет The American Spectator. Трамп сообщил, кому в действительности подконтролен Байден

Если это утверждение председателя надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комера — правда, то их впору считать мафиозным кланом, считает автор статьи.

Гэри Шепли, который возглавлял отдел уголовного розыска, расследовавший деловые отношения Хантера Байдена, сообщил бюджетному комитету Палаты представителей, что в его распоряжение попала переписка между Хантером Байденом и бизнесменом Генри Чжао, связанным с китайской энергетической фирмой CEFC.

"Я сейчас у отца, и мы хотели бы знать, почему обещанное до сих пор не выполнено. Скажи директору, что я хотел бы решить этот вопрос прямо сейчас, пока это не вышло из-под контроля, и под "сейчас" я подразумеваю сегодня же вечером. И да, если мне будет звонить или писать кто-то посторонний, кроме тебя или председателя, я сделаю так, что ты пожалеешь, что не послушался моего совета, — об этом позаботится сидящий рядом человек и все его знакомые. Ты же знаешь, я никому ничего не спускаю. В общем, мы с отцом ждем звонка", — писал Хантер. СМИ: Украина учит США, как давать ей деньги

Примерно через десять дней после этого сообщения на деловые счета Хантера от компаний Генри Чжао поступили два платежа общей суммой в 5,1 миллиона долларов. Пять миллионов долларов поступили от CEFC Infrastructure Investment на счет его компании Hudson West III, а еще 100 000 долларов на Owasco PC, также подконтрольную Хантеру.

В другом электронном письме, полученном налоговой службой (и переданном ФБР), говорилось: "Десятка застолблена за Главным", что свидетельствует о личном участии в этой мошеннической схеме самого Джо Байдена.

Шепли также показал, что ордер на обыск для сбора вещественных доказательств в гостевом доме Байдена был отклонен из-за стороннего политического вмешательства.

Второй разоблачитель Комер, сообщил, что Хантер Байден уклонялся от уплаты налогов по хитроумной схеме: Хантер выплатил китайской компании под управлением своего приятеля свыше 600 000 долларов от украинской энергетической компанией Burisma, где Байден-младший числился в совете директоров, а затем "одолжил" их обратно. Байден ответил на обвинения в причастности к коррупции

Были и другие аналогичные платежи, впоследствии возвращенные Хантеру "взаймы". При этом Хантер жаловался в переписке, что ему приходится "сгружать" 50 процентов своего заработка отцу.

Комер сказал, что девять членов семьи Байдена "принимали решения за деньги", за что получили свыше 20 миллионов долларов из иностранных источников. На вопрос, скомпрометирован ли при этом сам президент, Комер ответил: "Абсолютно". Американский ученый объяснил, как Байден ускорил упадок гегемонии США

Однако ни для спецпрокуратуры США, ни для ФБР и Налоговой службы эти улики не нужны: для них политика превыше фактов и улик, резюмирует автор статьи.

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