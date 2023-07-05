ВЕНА, 5 июл — ПРАЙМ. Кувейт нуждается более чем в 300 миллиардах долларов инвестиций в энергетику в ближайшие 15 лет, чтобы стать глобальным игроком на энергетическом рынке, приветствует любые предложения от международных компаний, заявил министр нефти страны Саад аль-Бурак. Saudi Aramco продаст свою нефть только за доллары

"Готовы обсудить любые предложения об инвестициях на энергетическом рынке. Наш прогноз на ближайшие 15 лет — это более 300 миллиардов долларов инвестиций. Мы приветствуем все международные компании", — сказал министр, выступая на семинаре ОПЕК в Вене.

Он отметил, что страна уже ведет бурение нефтяных скважин, однако необходима техническая поддержка и инвестиции, чтобы "стать глобальным игроком на энергетическом рынке".

Кувейт входит в ОПЕК. Его квота на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ сейчас составляет 2,676 миллиона баррелей в сутки.